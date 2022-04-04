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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 04 апреля 2022
Верона
04.04.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
5'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Дженоа
Замена
Д. Фработта
️️️️
Д. Капрари
90'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Фараони
79'
78'
Замена
К. Экубан
️️️️
Ф. Мелегони
76'
Желтая карточка
С. Хефти
Желтая карточка
Н. Казале
72'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Лазович
70'
Замена
М. Онгла
️️️️
Д. Бесса
70'
Желтая карточка
Д. Бесса
65'
63'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Дестро
63'
Замена
Н. Амири
️️️️
М. Портанова
46'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Гюдмюндссон
46'
Замена
П. Галдамес
️️️️
С. Стураро
45'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
Желтая карточка
А. Тамез
38'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Бесса
5'
2'
Желтая карточка
С. Стураро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Мортен Френдруп
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
90
Маноло Портанова
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
23
Эрнани
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-3-2
96
Монтипо
16
Казале
22
Гюнтер
11
Чеккерини
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
11
Бесса
20
Илич
18
Симеоне
10
Капрари
4-3-2-1
46
Сиригу
30
Хефти
22
Васкес
52
Максимович
25
Френдруп
47
Бадель
27
Стураро
72
Мелегони
80
Гюдмюндссон
90
Портанова
21
Дестро
10
Капрари
7
Фработта
7
Фработта
10
Капрари
19
Фараони
44
Шутало
44
Шутало
19
Фараони
11
Бесса
18
Онгла
18
Онгла
11
Бесса
88
Лазович
23
Депаоли
23
Депаоли
88
Лазович
90
Портанова
10
Амири
10
Амири
90
Портанова
72
Мелегони
81
Экубан
81
Экубан
72
Мелегони
80
Гюдмюндссон
9
Йебоа
9
Йебоа
80
Гюдмюндссон
27
Стураро
4
Галдамес
4
Галдамес
27
Стураро
21
Дестро
91
Пикколи
91
Пикколи
21
Дестро
Остались в запасе
Верона
Дженоа
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Матеуш Прашелик
АП
16
Маттиа Кьеза
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
23
Эрнани
ЦП
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Матеуш Прашелик
АП
16
Маттиа Кьеза
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Остались в запасе
23
Эрнани
ЦП
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Верона - Дженоа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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