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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Венеция
Верона - Венеция: обзор матча 27 февраля 2022
Верона
27.02.2022, воскресенье, 17:05
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Венеция
54'
Д. Симеоне
63'
Д. Симеоне
89'
Д. Симеоне
81'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Венеция
ГОЛ! 3:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
К. Ласанья
89'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Лазович
87'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Капрари
87'
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Д. Йонсен
79'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Д. Бусио
72'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Анри
67'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Р. Хапс
67'
Замена
Нани
️️️️
М. Араму
67'
Замена
А. Вакка
️️️️
Д. Чрнигой
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Фараони
63'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Барак
62'
56'
Желтая карточка
М. Кальдара
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
54'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
П. Рецос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
45
Рецос
42
Коппола
44
Шутало
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-3-1-2
44
Ромеро
32
Чеккарони
23
Кальдара
4
Ампаду
5
Хапс
89
Чрнигой
27
Кюизанс
6
Бусио
70
Араму
29
Окереке
9
Анри
45
Рецос
11
Чеккерини
11
Чеккерини
45
Рецос
88
Лазович
23
Депаоли
23
Депаоли
88
Лазович
10
Капрари
11
Бесса
11
Бесса
10
Капрари
72
Барак
15
Ласанья
15
Ласанья
72
Барак
89
Чрнигой
5
Вакка
5
Вакка
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Тессманн
6
Тессманн
6
Бусио
70
Араму
17
Нани
17
Нани
70
Араму
5
Хапс
17
Йонсен
17
Йонсен
5
Хапс
9
Анри
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Анри
Остались в запасе
Верона
Венеция
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
85
Ники Мяенпяя
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Верона - Венеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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