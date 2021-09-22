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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Верона
Салернитана - Верона: обзор матча 22 сентября 2021
Салернитана
22.09.2021, среда, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Верона
45+2'
С. Гондо
76'
М. Кулибали
7'
Н. Калинич
29'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Верона
90'
+2
Замена
М. Четин
️️️️
Д. Лазович
90'
Желтая карточка
П. Давидович
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Л. Кулибали
89'
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
Л. Раньери
89'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Ф. Рибери
88'
Желтая карточка
Л. Кулибали
86'
Желтая карточка
Р. Гальоло
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Кулибали
Пас отдал
Р. Гальоло
76'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Гондо
74'
66'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Капрари
Замена
М. Джурич
️️️️
Сими
58'
56'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Н. Калинич
46'
Замена
А. Тамез
️️️️
И. Илич
46'
Замена
Н. Казале
️️️️
Д. Маньяни
ГОЛ! 1:2!
С. Гондо
45'
+2
41'
Желтая карточка
Д. Маньяни
37'
Желтая карточка
Н. Калинич
29'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
Пас отдал
И. Илич
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Капрари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-2-3-2
27
Белец
20
Раньери
23
Гьембер
4
Страндберг
5
Гальоло
28
Кечрида
7
Рибери
29
Кулибали
28
Кулибали
9
Сими
11
Гондо
3-2-2-1-2
96
Монтипо
22
Гюнтер
96
Маньяни
18
Онгла
19
Фараони
27
Давидович
20
Илич
88
Лазович
72
Барак
10
Капрари
9
Калинич
29
Кулибали
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Кулибали
7
Рибери
20
Кастанос
20
Кастанос
7
Рибери
20
Раньери
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
20
Раньери
11
Гондо
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Гондо
9
Сими
11
Джурич
11
Джурич
9
Сими
96
Маньяни
16
Казале
16
Казале
96
Маньяни
88
Лазович
45
Четин
45
Четин
88
Лазович
20
Илич
61
Тамез
61
Тамез
20
Илич
10
Капрари
11
Бесса
11
Бесса
10
Капрари
9
Калинич
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Калинич
Остались в запасе
Салернитана
Верона
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Салернитана - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
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