Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 23 апреля 2022
Верона
23.04.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
78'
Д. Капрари
44'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Сампдория
Замена
М. Велозу
️️️️
Д. Капрари
90'
+2
Замена
Д. Бесса
️️️️
И. Илич
90'
+2
86'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
80'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
78'
74'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
74'
Замена
М. Йошида
️️️️
А. Феррари
64'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Т. Ринкон
64'
Замена
С. Сенси
️️️️
Р. Виейра
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Фараони
61'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Барак
61'
51'
Желтая карточка
Р. Виейра
Замена
Б. Шутало
️️️️
К. Гюнтер
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
44'
Пенальти не реализован!
Ф. Капуто
Желтая карточка
К. Гюнтер
43'
32'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Верона
74
Elia Boseggia
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
11
Чеккерини
22
Гюнтер
16
Казале
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-5-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Феррари
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
14
Виейра
10
Сабири
8
Ринкон
9
Капуто
22
Гюнтер
44
Шутало
44
Шутало
22
Гюнтер
19
Фараони
23
Депаоли
23
Депаоли
19
Фараони
20
Илич
11
Бесса
11
Бесса
20
Илич
10
Капрари
44
Велозу
44
Велозу
10
Капрари
72
Барак
15
Ласанья
15
Ласанья
72
Барак
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
25
Феррари
4
Йошида
4
Йошида
25
Феррари
14
Виейра
8
Сенси
8
Сенси
14
Виейра
8
Ринкон
8
Экдаль
8
Экдаль
8
Ринкон
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
Остались в запасе
Верона
Сампдория
74
Elia Boseggia
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
74
Elia Boseggia
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Верона - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+