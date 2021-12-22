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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фиорентина
Верона - Фиорентина: обзор матча 22 декабря 2021
Верона
22.12.2021, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
17'
К. Ласанья
81'
Г. Кастровилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Фиорентина
84'
Желтая карточка
А. Терзич
81'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастровилли
Пас отдал
А. Терзич
Замена
М. Кансельери
️️️️
К. Ласанья
81'
Замена
М. Онгла
️️️️
Д. Капрари
80'
70'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Венути
70'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Сапонара
63'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
Желтая карточка
И. Илич
46'
Желтая карточка
Д. Капрари
46'
46'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Велозу
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
Пас отдал
Д. Капрари
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-1-3-3
96
Монтипо
16
Казале
44
Шутало
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
44
Велозу
18
Симеоне
15
Ласанья
10
Капрари
4-1-2-2-1
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Терзич
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
23
Соттиль
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Капрари
18
Онгла
18
Онгла
10
Капрари
44
Велозу
11
Бесса
11
Бесса
44
Велозу
15
Ласанья
22
Кансельери
22
Кансельери
15
Ласанья
5
Венути
20
Одриосола
20
Одриосола
5
Венути
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
Сапонара
7
Кальехон
7
Кальехон
Сапонара
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Верона - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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