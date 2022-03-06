Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Верона
Фиорентина - Верона: обзор матча 06 марта 2022
Фиорентина
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Верона
10'
К. Пентек
20'
Д. Капрари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Верона
86'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Фараони
82'
Желтая карточка
Д. Бесса
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
К. Пентек
71'
69'
Замена
Д. Бесса
️️️️
К. Ласанья
61'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Лазович
56'
Желтая карточка
Д. Симеоне
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Ю. Мале
46'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Сапонара
46'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Иконе
46'
37'
Желтая карточка
К. Гюнтер
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Капрари
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Дестини Эгаревба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
44
Игор
31
Миленкович
5
Венути
34
Торрейра
8
Кастровилли
14
Мале
17
Сапонара
93
Иконе
9
Пентек
4-1-2-3
96
Монтипо
19
Фараони
22
Гюнтер
16
Казале
11
Чеккерини
61
Тамез
20
Илич
88
Лазович
18
Симеоне
15
Ласанья
10
Капрари
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
17
Сапонара
32
Дункан
32
Дункан
17
Сапонара
14
Мале
23
Соттиль
23
Соттиль
14
Мале
9
Пентек
31
Гонсалес
31
Гонсалес
9
Пентек
93
Иконе
7
Кальехон
7
Кальехон
93
Иконе
19
Фараони
44
Шутало
44
Шутало
19
Фараони
88
Лазович
23
Депаоли
23
Депаоли
88
Лазович
15
Ласанья
11
Бесса
11
Бесса
15
Ласанья
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
21
Дестини Эгаревба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
21
Дестини Эгаревба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Фиорентина - Верона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Верона
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+