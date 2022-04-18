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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 18 апреля 2022
Аталанта
18.04.2022, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Верона
82'
Д. Скальвини
45+2'
Ф. Чеккерини
55'
Т. Коопмейнерс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Верона
ГОЛ! 1:2!
Д. Скальвини
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
82'
78'
Замена
М. Онгла
️️️️
Д. Капрари
78'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Лазович
77'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
71'
Замена
М. Велозу
️️️️
Ф. Чеккерини
67'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
58'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Демирал
57'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ж. Бога
56'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Х. Хатебур
56'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Коопмейнерс
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чеккерини
Пас отдал
Д. Симеоне
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
34'
31'
Замена
Б. Шутало
️️️️
К. Гюнтер
Желтая карточка
Р. Малиновский
30'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
25'
21'
Желтая карточка
Н. Казале
9'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
77
Давиде Дзаппакоста
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Муссо
42
Скальвини
28
Демирал
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Бога
17
Малиновский
77
Дзаппакоста
91
Сапата
4-1-2-1-2
96
Монтипо
19
Фараони
16
Казале
11
Чеккерини
22
Гюнтер
61
Тамез
20
Илич
88
Лазович
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
28
Демирал
6
Джимсити
6
Джимсити
28
Демирал
33
Хатебур
3
Пеццелла
3
Пеццелла
33
Хатебур
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
13
Бога
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Бога
22
Гюнтер
44
Шутало
44
Шутало
22
Гюнтер
10
Капрари
18
Онгла
18
Онгла
10
Капрари
88
Лазович
23
Депаоли
23
Депаоли
88
Лазович
11
Чеккерини
44
Велозу
44
Велозу
11
Чеккерини
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
Остались в запасе
Аталанта
Верона
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Аталанта - Верона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
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