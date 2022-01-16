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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 16 января 2022
Сассуоло
16.01.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 4
Завершен
Верона
54'
Д. Скамакка
67'
Г. Дефрель
37'
Д. Капрари
44'
А. Барак
57'
А. Барак (П)
90+4'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Верона
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
А. Барак
90'
+1
Желтая карточка
Н. Калинич
89'
Желтая карточка
Л. Монтипо
86'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Капрари
Желтая карточка
Д. Феррари
84'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Фраттези
81'
Замена
А. Харруи
️️️️
В. Кирикеш
81'
81'
Замена
Д. Бесса
️️️️
А. Тамез
69'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ф. Депаоли
68'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
ГОЛ! 2:3!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Распадори
67'
65'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Замена
Г. Дефрель
️️️️
М. Мюлдюр
63'
60'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Барак
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
54'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Барак
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Пас отдал
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
88
Дарко Лазович
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Асан Мата
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
4
Руан
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
9
Скамакка
18
Распадори
3-3-1-1-2
96
Монтипо
16
Казале
11
Чеккерини
22
Гюнтер
23
Депаоли
61
Тамез
88
Лазович
44
Велозу
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
16
Фраттези
23
Айхан
23
Айхан
16
Фраттези
21
Кирикеш
21
Харруи
21
Харруи
21
Кирикеш
18
Мюлдюр
92
Дефрель
92
Дефрель
18
Мюлдюр
23
Депаоли
19
Фараони
19
Фараони
23
Депаоли
61
Тамез
11
Бесса
11
Бесса
61
Тамез
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
10
Капрари
9
Калинич
9
Калинич
10
Капрари
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
26
Асан Мата
ЦП
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
26
Асан Мата
ЦП
4
Руан
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Сассуоло - Верона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Читта дель Триколоре
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