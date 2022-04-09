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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 09 апреля 2022
Интер
09.04.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Верона
22'
Н. Барелла
30'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Верона
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
И. Перишич
30'
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
Пас отдал
И. Перишич
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
32
Корреа
10
Джеко
4-1-3-2
96
Монтипо
19
Фараони
22
Гюнтер
16
Казале
11
Чеккерини
61
Тамез
20
Илич
11
Бесса
88
Лазович
18
Симеоне
10
Капрари
Остались в запасе
Интер
Верона
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Интер - Верона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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