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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Специя
Верона - Специя: обзор матча 03 октября 2021
Верона
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
4 : 0
Завершен
Специя
4'
Д. Симеоне
15'
Д. Фараони
42'
Д. Капрари
71'
Д. Бесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Специя
81'
Красная карточка
С. Бастони
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Бесса
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. Бесса
Пас отдал
А. Барак
71'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Н. Казале
71'
Замена
А. Тамез
️️️️
Д. Капрари
60'
59'
Замена
М. Нзола
️️️️
Ж. Антист
59'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
С. Подгоряну
46'
Замена
А. Шер
️️️️
К. Амьен-Аду
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
К. Гюнтер
46'
Замена
М. Четин
️️️️
Д. Фараони
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Капрари
Пас отдал
Д. Симеоне
42'
40'
Желтая карточка
С. Феррер
Желтая карточка
Д. Капрари
28'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фараони
Пас отдал
Д. Капрари
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
И. Илич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
22
Гюнтер
16
Казале
19
Фараони
88
Лазович
20
Илич
11
Бесса
72
Барак
10
Капрари
18
Симеоне
4-1-2-3
41
Зут
4
Феррер
55
Христов
43
Николау
98
Амьен-Аду
10
Бастони
7
Подгоряну
11
Гьяси
9
Антист
7
Манай
10
Верде
22
Гюнтер
11
Чеккерини
11
Чеккерини
22
Гюнтер
19
Фараони
45
Четин
45
Четин
19
Фараони
16
Казале
96
Маньяни
96
Маньяни
16
Казале
10
Капрари
61
Тамез
61
Тамез
10
Капрари
11
Бесса
9
Калинич
9
Калинич
11
Бесса
98
Амьен-Аду
6
Шер
6
Шер
98
Амьен-Аду
9
Антист
18
Нзола
18
Нзола
9
Антист
7
Подгоряну
13
Стрелец
13
Стрелец
7
Подгоряну
Остались в запасе
Верона
Специя
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Верона - Специя
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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