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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 13 марта 2022
Верона
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
77'
Д. Фараони
14'
В. Осимхен
71'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Наполи
Желтая карточка
Д. Фараони
90'
+7
90'
+5
Замена
Ф. Гулам
️️️️
А. Петанья
90'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
90'
Замена
П. Зелински
️️️️
Ф. Руис
Замена
М. Онгла
️️️️
И. Илич
90'
Замена
Н. Казале
️️️️
А. Тамез
90'
Замена
М. Кансельери
️️️️
А. Барак
90'
Желтая карточка
И. Илич
86'
Вторая желтая
Ф. Чеккерини
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фараони
Пас отдал
А. Тамез
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
70'
Желтая карточка
К. Гюнтер
69'
63'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
И. Лосано
63'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
Замена
Д. Бесса
️️️️
Ф. Депаоли
38'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
23
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-3-1-1-2
96
Монтипо
11
Чеккерини
22
Гюнтер
44
Шутало
19
Фараони
61
Тамез
23
Депаоли
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Руис
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
61
Тамез
16
Казале
16
Казале
61
Тамез
20
Илич
18
Онгла
18
Онгла
20
Илич
23
Депаоли
11
Бесса
11
Бесса
23
Депаоли
72
Барак
22
Кансельери
22
Кансельери
72
Барак
Петанья
13
Гулам
13
Гулам
Петанья
8
Руис
20
Зелински
20
Зелински
8
Руис
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
11
Лосано
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Верона
Наполи
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
23
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
23
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Верона - Наполи
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
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