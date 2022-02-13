Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 13 февраля 2022
Верона
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
2'
Ф. Депаоли
31'
А. Барак
66'
Д. Капрари
84'
А. Тамез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Удинезе
Желтая карточка
Д. Бесса
90'
ГОЛ! 4:0!
А. Тамез
84'
Замена
П. Рецос
️️️️
Ф. Депаоли
83'
Замена
М. Прашелик
️️️️
Д. Капрари
73'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
73'
72'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Саксесс
Желтая карточка
Ф. Депаоли
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Капрари
Пас отдал
А. Тамез
66'
63'
Замена
Бету
️️️️
М. Яяло
Замена
Д. Бесса
️️️️
И. Илич
60'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ф. Чеккерини
60'
Желтая карточка
А. Тамез
51'
51'
Желтая карточка
Р. Бекао
46'
Замена
Б. Соппи
️️️️
И. Удогие
ГОЛ! 2:0!
А. Барак
Пас отдал
Ф. Депаоли
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Депаоли
Пас отдал
Д. Капрари
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
88
Дарко Лазович
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-3-1-1-2
96
Монтипо
11
Чеккерини
22
Гюнтер
16
Казале
88
Лазович
61
Тамез
23
Депаоли
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
3-3-2-2
16
Сильвестри
4
Зеегелар
50
Бекао
4
Мари
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
18
Яяло
17
Макенго
90
Саксесс
10
Деулофеу
23
Депаоли
45
Рецос
45
Рецос
23
Депаоли
11
Чеккерини
19
Фараони
19
Фараони
11
Чеккерини
20
Илич
11
Бесса
11
Бесса
20
Илич
10
Капрари
7
Прашелик
7
Прашелик
10
Капрари
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
13
Удогие
2
Соппи
2
Соппи
13
Удогие
90
Саксесс
23
Пуссетто
23
Пуссетто
90
Саксесс
18
Яяло
23
Бету
23
Бету
18
Яяло
Остались в запасе
Верона
Удинезе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Верона - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Удинезе
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+