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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 30 октября 2021
Верона
30.10.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
11'
Д. Симеоне
14'
Д. Симеоне
80'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Симеоне
83'
82'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Сандро
80'
ГОЛ! 2:1!
У. МакКенни
Пас отдал
Данило
77'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
К. Гюнтер
77'
Замена
Д. Бесса
️️️️
А. Тамез
75'
70'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Артур
70'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Н. Казале
67'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Лазович
67'
61'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
Д. Фараони
61'
58'
Замена
М. Локателли
️️️️
Р. Бентанкур
58'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рабьо
Желтая карточка
Н. Казале
57'
29'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Д. Лазович
26'
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Лазович
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
22
Гюнтер
16
Казале
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
44
Велозу
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
6
Артур
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Дибала
21
Мората
16
Казале
11
Чеккерини
11
Чеккерини
16
Казале
88
Лазович
44
Шутало
44
Шутало
88
Лазович
61
Тамез
11
Бесса
11
Бесса
61
Тамез
18
Симеоне
9
Калинич
9
Калинич
18
Симеоне
26
Сандро
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
26
Сандро
30
Бентанкур
5
Локателли
5
Локателли
30
Бентанкур
12
Рабьо
22
МакКенни
22
МакКенни
12
Рабьо
7
Куадрадо
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Куадрадо
6
Артур
10
Бернардески
10
Бернардески
6
Артур
Остались в запасе
Верона
Ювентус
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Верона - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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