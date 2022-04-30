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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Верона
Кальяри - Верона: обзор матча 30 апреля 2022
Кальяри
30.04.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Верона
57'
Ж. Педро
8'
А. Барак
44'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Верона
Желтая карточка
А. Карбони
90'
83'
Замена
П. Рецос
️️️️
Д. Капрари
77'
Желтая карточка
Д. Симеоне
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Белланова
75'
73'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Ф. Чеккерини
65'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
М. Онгла
65'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Барак
65'
Замена
М. Велозу
️️️️
И. Илич
ГОЛ! 1:2!
Ж. Педро
57'
56'
Желтая карточка
М. Онгла
Желтая карточка
Л. Паволетти
51'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
50'
Замена
А. Карбони
️️️️
Э. Гольданига
50'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Р. Марин
46'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Дейола
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Капрари
Пас отдал
И. Илич
23'
Желтая карточка
А. Тамез
22'
Желтая карточка
А. Барак
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
Д. Симеоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Верона
74
Elia Boseggia
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
15
Альтаре
5
Ловато
18
Гольданига
29
Дальберт
16
Белланова
18
Марин
33
Грасси
14
Дейола
9
Жоао Педро
17
Кейта
3-3-1-1-2
96
Монтипо
16
Казале
18
Онгла
11
Чеккерини
23
Депаоли
61
Тамез
19
Фараони
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
18
Гольданига
44
Карбони
44
Карбони
18
Гольданига
18
Марин
8
Нандес
8
Нандес
18
Марин
14
Дейола
26
Рог
26
Рог
14
Дейола
16
Белланова
26
Перейро
26
Перейро
16
Белланова
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
10
Капрари
45
Рецос
45
Рецос
10
Капрари
11
Чеккерини
44
Шутало
44
Шутало
11
Чеккерини
18
Онгла
22
Гюнтер
22
Гюнтер
18
Онгла
20
Илич
44
Велозу
44
Велозу
20
Илич
72
Барак
15
Ласанья
15
Ласанья
72
Барак
Остались в запасе
Кальяри
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
74
Elia Boseggia
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
74
Elia Boseggia
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Кальяри - Верона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
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