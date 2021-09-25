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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 25 сентября 2021
Дженоа
25.09.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 3
Завершен
Верона
77'
Д. Кришито (П)
80'
Д. Кришито
85'
М. Дестро
8'
Д. Симеоне
49'
А. Барак (П)
90+1'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Н. Калинич
Пас отдал
Н. Казале
ГОЛ! 3:2!
М. Дестро
85'
83'
Замена
Д. Капрари
️️️️
К. Ласанья
ГОЛ! 2:2!
Д. Кришито
Пас отдал
Н. Ровелла
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кришито
77'
74'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Д. Фараони
66'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Симеоне
66'
Замена
Д. Бесса
️️️️
А. Тамез
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Бираски
64'
62'
Желтая карточка
И. Илич
Замена
К. Экубан
️️️️
Я. Каллон
58'
57'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
Г. Пандев
55'
Желтая карточка
В. Бехрами
54'
Замена
М. Бани
️️️️
Н. Максимович
54'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Барак
Желтая карточка
Н. Максимович
48'
46'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Лазович
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Камбьясо
46'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Ф. Мелегони
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Фараони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-3-1-1
46
Сиригу
20
Камбьясо
4
Бираски
52
Максимович
4
Кришито
6
Ровелла
93
Фарес
72
Мелегони
47
Бадель
11
Каллон
21
Дестро
4-1-2-1-2
96
Монтипо
19
Фараони
16
Казале
27
Давидович
22
Гюнтер
61
Тамез
20
Илич
88
Лазович
72
Барак
18
Симеоне
15
Ласанья
4
Бираски
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Бираски
52
Максимович
13
Бани
13
Бани
52
Максимович
72
Мелегони
85
Бехрами
85
Бехрами
72
Мелегони
11
Каллон
81
Экубан
81
Экубан
11
Каллон
20
Камбьясо
21
Пандев
21
Пандев
20
Камбьясо
19
Фараони
96
Маньяни
96
Маньяни
19
Фараони
88
Лазович
44
Шутало
44
Шутало
88
Лазович
61
Тамез
11
Бесса
11
Бесса
61
Тамез
15
Ласанья
10
Капрари
10
Капрари
15
Ласанья
18
Симеоне
9
Калинич
9
Калинич
18
Симеоне
Остались в запасе
Дженоа
Верона
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
23
Эрнани
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
23
Эрнани
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Дженоа - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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