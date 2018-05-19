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Освальдо Вискаррондо
Статистика
Освальдо Вискаррондо - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1984 (42), Каракас
#4 | Защитник
191 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Кубок Америки 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Америки 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Америки 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
18
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
0 : 3
19.05.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 1
12.05.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3 : 0
06.05.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3 : 1
28.04.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2 : 1
22.04.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2 : 3
15.04.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
4 : 0
07.04.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Труа
0 : 2
01.04.2018
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1 : 1
17.03.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 0
10.03.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0 : 2
03.03.2018
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2 : 0
24.02.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0 : 0
20.02.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1 : 0
17.02.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2 : 1
11.02.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 0
27.01.2018
Труа
1' - 90'
43'
Франция. Лига 1, 22 тур
Труа
1 : 0
20.01.2018
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
3 : 1
17.01.2018
Труа
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 20 тур
Труа
0 : 1
13.01.2018
Бордо
Был в запасе
39'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3 : 1
20.12.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 0
16.12.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3 : 2
09.12.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 1
02.12.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 0
29.11.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
3 : 0
25.11.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3 : 0
04.11.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1 : 0
28.10.2017
Труа
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
0 : 5
22.10.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2 : 2
14.10.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
2 : 1
01.10.2017
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 1
16.09.2017
Монпелье
1' - 90'
76'
90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Труа
0 : 0
09.09.2017
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Бордо
2 : 1
26.08.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
0 : 1
19.08.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 2
11.08.2017
Труа
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1 : 1
05.08.2017
Ренн
1' - 90'
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