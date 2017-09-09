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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Тулуза
Труа - Тулуза: обзор матча 09 сентября 2017
Труа
09.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Тулуза
Желтая карточка
А. Ньян
48'
Желтая карточка
Ш. Траоре
19'
17'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
7'
Желтая карточка
А. Делор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
3-2-2-1-1
30
Самасса
29
Эрейе
4
Вискаррондо
14
Беллуджу
22
Траоре
12
Депланье
8
Дарбио
5
Дингом
7
Грандсир
26
Ньян
4-1-3-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
18
Каюзак
16
Имбула
7
Сомалья
10
Дурмаз
9
Делор
10
Жан
Остались в запасе
Труа
Тулуза
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Труа - Тулуза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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