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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Дижон
Труа - Дижон: обзор матча 20 февраля 2018
Труа
20.02.2018, вторник, 20:30
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Дижон
84'
Желтая карточка
У. Хаддади
Желтая карточка
Ш. Бен-Саада
84'
Желтая карточка
Б. Пеле
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Желязны
4
Вискаррондо
29
Эрейе
4
Обьянг
12
Депланье
15
Азамум
28
Пеле
6
Вальтер
10
Хауи
7
Грандсир
26
Ньян
3-2-3-1-1
30
Рейне
4
Ямбере
3
Джилободжи
6
Лаутоа
26
Чафик
19
Розье
17
Абид
23
Слити
20
Амалфитано
22
Чан Хун
11
Таварес
Остались в запасе
Труа
Дижон
27
Алуа Конфа
ОП
22
Шарль Траоре
ЛЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
22
Шарль Траоре
ЛЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Труа - Дижон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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