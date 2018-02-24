Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Труа
Ренн - Труа: обзор матча 24 февраля 2018
Ренн
24.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Труа
47'
В. Хазри (П)
72'
С. Прсич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Труа
Желтая карточка
Б. Андре
78'
ГОЛ! 2:0!
С. Прсич
72'
Желтая карточка
С. Прсич
57'
Желтая карточка
И. Сарр
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Хазри
47'
43'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
20
Джонатан Тинан
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
3-3-1-2
40
Коубек
23
Наньон
29
Данзе
14
Траоре
21
Андре
14
Прсич
8
Гуркюфф
7
Сарр
23
Эну
10
Хазри
3-2-2-1
1
Желязны
29
Эрейе
8
Жиродо
12
Депланье
14
Беллуджу
22
Траоре
6
Вальтер
28
Пеле
7
Грандсир
Остались в запасе
Ренн
Труа
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Ренн - Труа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Труа
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+