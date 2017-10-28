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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Труа
Кан - Труа: обзор матча 28 октября 2017
Кан
28.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Труа
30'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Труа
51'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
Желтая карточка
Ф. Жилберт
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Роделен
Пас отдал
И. Сантини
30'
26'
Желтая карточка
Ш. Траоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
3-1-2-4
1
Веркутр
5
Санко
3
Да Силва
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
25
Фере
20
Репас
11
Мбенг
18
Сантини
23
Роделен
20
Базиль
3-2-2-1-1
30
Самасса
29
Эрейе
14
Беллуджу
4
Вискаррондо
15
Азамум
22
Траоре
5
Дингом
28
Пеле
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Кан
Труа
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Кан - Труа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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