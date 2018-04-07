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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Труа
Генгам - Труа: обзор матча 07 апреля 2018
Генгам
07.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 0
Завершен
Труа
23'
Н. Бенезе
47'
Л. Бляс
79'
Й. Нгбакото
90+1'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Труа
ГОЛ! 4:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Д. Икоко
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Й. Нгбакото
79'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бляс
47'
25'
Желтая карточка
Ш. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Н. Бенезе
Пас отдал
К. Гренье
23'
Желтая карточка
М. Диалло
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Стефан Дарбио
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
4-4-1-1
1
Юнссон
29
Кербра
15
Сорбон
5
Ребошу
32
Икоко
10
Бенезе
17
Дидо
19
Гренье
5
Диалло
7
Нгбакото
7
Бриан
3-3-3-1
1
Желязны
14
Беллуджу
12
Депланье
29
Эрейе
8
Жиродо
27
Конфа
22
Траоре
8
Дарбио
28
Пеле
6
Вальтер
26
Ньян
Остались в запасе
Генгам
Труа
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Генгам - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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