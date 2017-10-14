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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Труа
Лилль - Труа: обзор матча 14 октября 2017
Лилль
14.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
Труа
12'
Л. Араухо
74'
Т. Мендес
3'
С. Дарбио
90+2'
А. Ньян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Труа
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Ньян
Красная карточка
И. Амаду
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Мендес
Пас отдал
Н. Пепе
74'
69'
Желтая карточка
Ш. Траоре
Желтая карточка
Н. Пепе
66'
50'
Желтая карточка
Т. Дингом
ГОЛ! 1:1!
Л. Араухо
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Дарбио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
3-2-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
6
Алонсо
32
Ие
10
Амаду
23
Мендес
28
Биссума
8
Бензия
21
Эль-Гази
19
Пепе
7
Араухо
4-3-1-1
30
Самасса
14
Беллуджу
29
Эрейе
4
Вискаррондо
22
Траоре
5
Дингом
28
Пеле
8
Дарбио
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Лилль
Труа
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лилль - Труа
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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