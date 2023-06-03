Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Помазан - статистика

Завершил карьеру
31 января 1989 (37)
#1 | Вратарь
193 см | 87 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
7
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
СКА-Хабаровск
6 : 0
03.06.2023
Арсенал
Был в запасе
Россия. Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 0
27.05.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 32 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
20.05.2023
Волгарь
Был в запасе
Россия. Первая лига, 31 тур
Велес
1 : 0
13.05.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 30 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
06.05.2023
Алания
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Рубин
3 : 1
29.04.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
22.04.2023
Волга
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Кубань
2 : 2
15.04.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
08.04.2023
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 25 тур
Уфа
3 : 0
02.04.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
26.03.2023
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 23 тур
Родина
2 : 0
18.03.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 22 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
12.03.2023
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Первая лига, 21 тур
Балтика
2 : 0
06.03.2023
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Акрон
1 : 1
27.11.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 19 тур
Краснодар-2
1 : 4
20.11.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
13.11.2022
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.11.2022
Шинник
Был в запасе
Россия. Первая лига, 16 тур
Волгарь
1 : 3
29.10.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
6 : 0
23.10.2022
Велес
Был в запасе
Россия. Первая лига, 14 тур
Алания
4 : 1
16.10.2022
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
09.10.2022
Рубин
1' - 90'
Россия. Первая лига, 12 тур
Волга
0 : 0
01.10.2022
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
25.09.2022
Кубань
45' - 90'
Россия. Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
11.09.2022
Уфа
Был в запасе
Россия. Первая лига, 8 тур
Енисей
1 : 1
04.09.2022
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
27.08.2022
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 6 тур
Динамо Мх
0 : 0
21.08.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
14.08.2022
Балтика
Был в запасе
Россия. Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
06.08.2022
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 3 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
31.07.2022
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. Первая лига, 2 тур
КАМАЗ
3 : 2
25.07.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 1 тур
Арсенал
3 : 2
17.07.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+