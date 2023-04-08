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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
СКА-Хабаровск - Нефтехимик: обзор матча 08 апреля 2023
СКА-Хабаровск
08.04.2023, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Нефтехимик
86'
Замена
А. Котик
️️️️
К. Базелюк
86'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Денисов
84'
Желтая карточка
В. Галиулин
69'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
С. Джамилов
Желтая карточка
И. Петров
67'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Т. Жамалетдинов
56'
50'
Желтая карточка
С. Джамилов
Замена
М. Гащенков
️️️️
В. Алейников
46'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Д. Левицкий
31'
Желтая карточка
Д. Левицкий
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-2-1-1
98
Имамов
11
Левицкий
5
Мусалов
3
Иваньков
11
Стародуб
38
Алейников
17
Анисимов
40
Бавин
10
Петров
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
3-3-2-1-1
1
Голубев
44
Калугин
5
Зорин
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
83
Лайкин
2
Ситдиков
21
Галиулин
7
Джамилов
10
Базелюк
75
Жамалетдинов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
75
Жамалетдинов
38
Алейников
77
Гащенков
77
Гащенков
38
Алейников
11
Левицкий
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
11
Левицкий
7
Джамилов
2
Хубаев
2
Хубаев
7
Джамилов
16
Денисов
22
Дворецков
22
Дворецков
16
Денисов
10
Базелюк
9
Котик
9
Котик
10
Базелюк
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ПВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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