Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - СКА-Хабаровск
Волгарь - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 октября 2022
Волгарь
29.10.2022, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
7'
А. Делькин
20'
Т. Жамалетдинов
42'
Н. Мирошниченко
63'
Д. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - СКА-Хабаровск
90'
+7
Замена
А. Анисимов
️️️️
Н. Мирошниченко
86'
Замена
Д. Левицкий
️️️️
Д. Стародуб
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Стефанович
85'
80'
Желтая карточка
Т. Рукас
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Носов
80'
Желтая карточка
Д. Талалай
67'
Замена
И. Ращеня
️️️️
В. Царукян
64'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Делькин
64'
63'
ГОЛ! 1:3!
Д. Фомин
58'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Алиев
Желтая карточка
В. Царукян
57'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
55'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
Д. Ведерников
46'
44'
Желтая карточка
Ю. Бавин
42'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мирошниченко
35'
Желтая карточка
Д. Фомин
20'
ГОЛ! 1:1!
Т. Жамалетдинов
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
7'
Желтая карточка
А. Павлишин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
11
Владислав Брагин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
5
Гаврилович
4
Локтионов
3
Ведерников
69
Козлов
8
Талалай
7
Павлишин
80
Царукян
23
Стефанович
90
Делькин
11
Носов
3-2-3-2
98
Имамов
17
Фомин
3
Иваньков
96
Рукас
11
Стародуб
5
Мусалов
10
Петров
40
Бавин
18
Мирошниченко
9
Алиев
75
Жамалетдинов
80
Царукян
4
Ращеня
4
Ращеня
80
Царукян
23
Стефанович
11
Брагин
11
Брагин
23
Стефанович
11
Носов
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Носов
90
Делькин
17
Лесников
17
Лесников
90
Делькин
3
Ведерников
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
3
Ведерников
11
Стародуб
11
Левицкий
11
Левицкий
11
Стародуб
18
Мирошниченко
17
Анисимов
17
Анисимов
18
Мирошниченко
9
Алиев
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Алиев
Остались в запасе
Волгарь
СКА-Хабаровск
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Волгарь - СКА-Хабаровск
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+