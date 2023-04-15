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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - СКА-Хабаровск
Кубань - СКА-Хабаровск: обзор матча 15 апреля 2023
Кубань
15.04.2023, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
10'
А. Байрыев
43'
А. Архипов
52'
В. Алейников
75'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - СКА-Хабаровск
88'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Мирошниченко
Замена
А. Позняк
️️️️
Г. Махатадзе
86'
75'
ГОЛ! 2:2!
С. Алиев
73'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Т. Рукас
Замена
А. Щеткин
️️️️
А. Архипов
71'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Чуперка
63'
52'
ГОЛ! 2:1!
В. Алейников
46'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Р. Сосранов
46'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Гонгапшев
ГОЛ! 2:0!
А. Архипов
43'
Желтая карточка
А. Байрыев
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Байрыев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
30
Иван Репях
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-3-2-1
1
Нестеренко
96
Смирнов
28
Байрыев
13
Стаменкович
22
Рыбин
6
Родин
92
Чуперка
21
Махатадзе
99
Абдоков
9
Мосейчук
9
Архипов
3-3-3-1
98
Имамов
15
Сосранов
3
Иваньков
96
Рукас
11
Стародуб
38
Алейников
17
Фомин
40
Бавин
10
Петров
18
Мирошниченко
10
Гонгапшев
21
Махатадзе
72
Позняк
72
Позняк
21
Махатадзе
92
Чуперка
87
Безденежных
87
Безденежных
92
Чуперка
9
Архипов
99
Щеткин
99
Щеткин
9
Архипов
15
Сосранов
5
Мусалов
5
Мусалов
15
Сосранов
96
Рукас
17
Анисимов
17
Анисимов
96
Рукас
10
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
10
Гонгапшев
18
Мирошниченко
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
18
Мирошниченко
Остались в запасе
Кубань
СКА-Хабаровск
10
Аслан Муталиев
ЛВ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
30
Иван Репях
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
30
Иван Репях
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Кубань - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Эмир Привалов (Сочи)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
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