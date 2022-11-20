Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 20 ноября 2022
Краснодар-2
20.11.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск
32'
Д. Карпов
13'
Т. Жамалетдинов
47'
И. Петров
51'
Д. Левицкий
90'
Я. Шарль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
90'
ГОЛ! 1:4!
Я. Шарль
Желтая карточка
И. Манелов
78'
78'
Замена
️️️️
Д. Стародуб
78'
Замена
️️️️
Н. Мирошниченко
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Г. Жилкин
74'
68'
Замена
️️️️
И. Гелоян
Желтая карточка
Д. Карпов
67'
65'
Красная карточка
Т. Рукас
64'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Т. Жамалетдинов
Замена
И. Манелов
️️️️
В. Самко
63'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Р. Апеков
63'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Н. Плотников
63'
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Левицкий
47'
ГОЛ! 1:2!
И. Петров
ГОЛ! 1:1!
Д. Карпов
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жамалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
88
Дмитрий Кратков
ОП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
3-2-3-2
1
Штепа
28
Жилкин
35
Гайворонский
4
Арутюнян
19
Плотников
88
Кратков
70
Самко
11
Апеков
20
Халназаров
11
Карпов
13
Пузанов
3-2-3-1-1
98
Имамов
17
Фомин
3
Иваньков
96
Рукас
11
Стародуб
11
Левицкий
10
Петров
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
28
Жилкин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
28
Жилкин
19
Плотников
94
Кучугура
94
Кучугура
19
Плотников
70
Самко
2
Манелов
2
Манелов
70
Самко
11
Апеков
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Апеков
75
Жамалетдинов
29
Шарль
29
Шарль
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
1
Евгений Помазан
ВР
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+