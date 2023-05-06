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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Алания
СКА-Хабаровск - Алания: обзор матча 06 мая 2023
СКА-Хабаровск
06.05.2023, суббота, 09:00
Россия. Первая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Алания
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дзахов
Замена
Я. Шарль
️️️️
А. Симонян
88'
86'
Замена
А. Хабалов
️️️️
С. Качмазов
85'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Цараев
85'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Б. Гурциев
78'
Желтая карточка
А. Чочиев
76'
Замена
А. Чочиев
️️️️
И. Машуков
Замена
И. Петров
️️️️
М. Гащенков
63'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Стародуб
63'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
С. Алиев
63'
62'
Желтая карточка
А. Багаев
46'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
Желтая карточка
А. Симонян
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
4-1-3-1-1
98
Имамов
5
Мусалов
17
Фомин
3
Иваньков
11
Стародуб
17
Анисимов
40
Бавин
77
Гащенков
18
Мирошниченко
10
Симонян
9
Алиев
4-2-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Плиев
5
Багаев
4
Качмазов
80
Хосонов
73
Петров
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
10
Симонян
29
Шарль
29
Шарль
10
Симонян
9
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
9
Алиев
77
Гащенков
10
Петров
10
Петров
77
Гащенков
11
Стародуб
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Стародуб
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
14
Машуков
11
Чочиев
11
Чочиев
14
Машуков
22
Цараев
71
Дзахов
71
Дзахов
22
Цараев
4
Качмазов
15
Хабалов
15
Хабалов
4
Качмазов
7
Гурциев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Гурциев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Алания
13
Даниил Григорьев
ПВ
13
Данила Янов
АП
11
Денис Левицкий
ЛЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
13
Данила Янов
АП
11
Денис Левицкий
ЛЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
17
Руслан Дауров
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Алания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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