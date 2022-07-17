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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - СКА-Хабаровск
Арсенал - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 июля 2022
Арсенал
17.07.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
27'
Е. Луценко
38'
К. Алиев
78'
К. Панченко
8'
В. Алейников
43'
В. Алейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - СКА-Хабаровск
Замена
Д. Хромов
️️️️
С. Ткачев
90'
+2
86'
Желтая карточка
Т. Рукас
85'
Замена
И. Коршунов
️️️️
И. Муминов
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Панченко
83'
ГОЛ! 3:2!
К. Панченко
78'
77'
Замена
К. Климов
️️️️
Д. Стародуб
77'
Замена
М. Мусалов
️️️️
И. Турсунов
Замена
А. Ставпец
️️️️
К. Алиев
66'
Замена
А. Григорян
️️️️
Д. Янов
46'
43'
ГОЛ! 2:2!
В. Алейников
ГОЛ! 2:1!
К. Алиев
38'
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Алейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
13
Данила Янов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
68
Иван Коршунов
ЦП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
4-2-1-3
1
Коченков
77
Насыров
31
Большаков
5
Сериков
27
Мануйлов
22
Бакалюк
11
Ткачев
13
Янов
8
Панченко
10
Алиев
48
Луценко
4-1-3-1-1
1
Сугробов
11
Стародуб
96
Рукас
15
Сосранов
17
Фомин
38
Алейников
77
Гащенков
10
Петров
27
Муминов
10
Гелоян
55
Турсунов
13
Янов
70
Григорян
70
Григорян
13
Янов
8
Панченко
18
Яковлев
18
Яковлев
8
Панченко
10
Алиев
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Алиев
11
Ткачев
75
Хромов
75
Хромов
11
Ткачев
55
Турсунов
5
Мусалов
5
Мусалов
55
Турсунов
27
Муминов
68
Коршунов
68
Коршунов
27
Муминов
11
Стародуб
90
Климов
90
Климов
11
Стародуб
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Евгений Помазан
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
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