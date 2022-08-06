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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Акрон
СКА-Хабаровск - Акрон: обзор матча 06 августа 2022
СКА-Хабаровск
06.08.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
16'
Н. Мирошниченко
61'
М. Гащенков
74'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Акрон
Замена
И. Тарасов
️️️️
В. Алейников
87'
Желтая карточка
В. Алейников
82'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
И. Турсунов
82'
81'
Желтая карточка
В. Азаров
79'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
Д. Сагуткин
ГОЛ! 3:0!
С. Алиев
74'
71'
Желтая карточка
П. Шакуро
68'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Килин
Замена
С. Алиев
️️️️
И. Гелоян
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Гащенков
61'
Желтая карточка
И. Гелоян
53'
Желтая карточка
Д. Фомин
48'
48'
Желтая карточка
И. Зуев
46'
Замена
П. Шакуро
️️️️
М. Матвеев
46'
Замена
В. Марухин
️️️️
И. Чудин
Замена
А. Анисимов
️️️️
Т. Рукас
46'
45'
Желтая карточка
К. Савичев
43'
Красная карточка
Д. Полубояринов
Желтая карточка
В. Сугробов
39'
34'
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Песегов
ГОЛ! 1:0!
Н. Мирошниченко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Ишхан Гелоян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
67
Владимир Козлов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
88
Иван Тарасов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Сугробов
5
Мусалов
11
Стародуб
96
Рукас
17
Фомин
38
Алейников
10
Петров
77
Гащенков
18
Мирошниченко
10
Гелоян
55
Турсунов
4-1-3-1-1
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
58
Зуев
71
Матвеев
6
Макаров
20
Полубояринов
7
Песегов
27
Чудин
18
Килин
10
Базелюк
96
Рукас
17
Анисимов
17
Анисимов
96
Рукас
55
Турсунов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
55
Турсунов
38
Алейников
88
Тарасов
88
Тарасов
38
Алейников
10
Гелоян
9
Алиев
9
Алиев
10
Гелоян
18
Килин
9
Гираев
9
Гираев
18
Килин
27
Чудин
12
Марухин
12
Марухин
27
Чудин
71
Матвеев
90
Шакуро
90
Шакуро
71
Матвеев
3
Сагуткин
68
Бойцов
68
Бойцов
3
Сагуткин
7
Песегов
99
Азаров
99
Азаров
7
Песегов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Акрон
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
67
Владимир Козлов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
24
Алил Магомедов
ВР
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
67
Владимир Козлов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Акрон
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Сергей Ядров (Калининград)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
Центральный
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