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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - СКА-Хабаровск
Акрон - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 ноября 2022
Акрон
27.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
64'
К. Базелюк
68'
М. Мусалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - СКА-Хабаровск
Замена
Е. Бойцов
️️️️
М. Палиенко
87'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
84'
Замена
М. Матвеев
️️️️
В. Марухин
79'
Замена
Д. Сасин
️️️️
В. Азаров
79'
73'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Т. Жамалетдинов
73'
Замена
В. Алейников
️️️️
Д. Стародуб
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Мусалов
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
64'
46'
Замена
М. Гащенков
️️️️
И. Гелоян
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Чудин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
78
Алексей Гусев
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Волков
5
Ходжаниязов
3
Сагуткин
90
Шакуро
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
99
Палиенко
12
Марухин
10
Базелюк
99
Азаров
3-2-3-1-1
98
Имамов
5
Мусалов
17
Фомин
3
Иваньков
11
Стародуб
11
Левицкий
18
Мирошниченко
10
Петров
40
Бавин
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
99
Азаров
77
Сасин
77
Сасин
99
Азаров
27
Чудин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
27
Чудин
12
Марухин
71
Матвеев
71
Матвеев
12
Марухин
99
Палиенко
68
Бойцов
68
Бойцов
99
Палиенко
75
Жамалетдинов
29
Шарль
29
Шарль
75
Жамалетдинов
10
Гелоян
77
Гащенков
77
Гащенков
10
Гелоян
11
Стародуб
38
Алейников
38
Алейников
11
Стародуб
Остались в запасе
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Антон Килин
ПВ
78
Алексей Гусев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Антон Килин
ПВ
78
Алексей Гусев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Акрон - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Максим Белокур (Находка)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Кристалл
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