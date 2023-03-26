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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 26 марта 2023
СКА-Хабаровск
26.03.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
Замена
Д. Янов
️️️️
И. Гелоян
90'
+5
90'
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Ломакин
90'
Замена
А. Канаплин
️️️️
В. Кичин
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
В. Алейников
79'
Желтая карточка
Ю. Бавин
74'
Замена
А. Анисимов
️️️️
М. Гащенков
70'
46'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
А. Окладников
46'
Замена
И. Савицкий
️️️️
В. Бардыбахин
46'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Масловский
Замена
В. Алейников
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Н. Мирошниченко
46'
29'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
Красная карточка
А. Симонян
23'
Желтая карточка
М. Гащенков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Артем Симонян
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Енисей
98
Константин Котов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-3-2-1
98
Имамов
11
Левицкий
17
Фомин
3
Иваньков
5
Мусалов
77
Гащенков
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Гелоян
10
Симонян
75
Жамалетдинов
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
2
Кичин
6
Рукас
33
Масловский
64
Ланин
90
Ломакин
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
18
Мирошниченко
11
Стародуб
11
Стародуб
18
Мирошниченко
77
Гащенков
17
Анисимов
17
Анисимов
77
Гащенков
75
Жамалетдинов
38
Алейников
38
Алейников
75
Жамалетдинов
10
Гелоян
13
Янов
13
Янов
10
Гелоян
Алейников
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
Алейников
13
Бардыбахин
47
Савицкий
47
Савицкий
13
Бардыбахин
90
Ломакин
2
Хозин
2
Хозин
90
Ломакин
33
Масловский
13
Марков
13
Марков
33
Масловский
75
Окладников
20
Ивакин
20
Ивакин
75
Окладников
2
Кичин
8
Канаплин
8
Канаплин
2
Кичин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Роман Шаронов
98
Константин Котов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
98
Константин Котов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Роман Марнавский (Санкт-Петербург)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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