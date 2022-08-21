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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - СКА-Хабаровск
Динамо Мх - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 августа 2022
Динамо Мх
21.08.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - СКА-Хабаровск
90'
+1
Желтая карточка
В. Сугробов
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Н. Глушков
90'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
80'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
79'
Замена
А. Вагидов
️️️️
С. Лысенко
79'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Гаджиев
64'
59'
Замена
А. Орлов
️️️️
И. Муминов
Замена
С. Лысенко
️️️️
Э. Атабаев
46'
Желтая карточка
Э. Атабаев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
99
Алибеков
4
Шумахов
3
Красильниченко
13
Кагермазов
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
4-1-3-1-1
1
Сугробов
11
Левицкий
17
Фомин
3
Иваньков
5
Мусалов
38
Алейников
27
Муминов
18
Мирошниченко
10
Петров
10
Гелоян
55
Турсунов
70
Гаджиев
8
Исаев
8
Исаев
70
Гаджиев
18
Атабаев
9
Лысенко
9
Лысенко
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
Лысенко
19
Вагидов
19
Вагидов
Лысенко
47
Глушков
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
47
Глушков
27
Муминов
24
Орлов
24
Орлов
27
Муминов
Остались в запасе
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Горан Алексич
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Михаил Наумов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Михаил Наумов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Динамо Мх - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Александр Приходько (Москва)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Анжи-Арена
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