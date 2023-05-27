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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 мая 2023
Шинник
27.05.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
83'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
88'
Замена
В. Алейников
️️️️
Ю. Бавин
Замена
А. Семейкин
️️️️
Д. Самойлов
86'
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
83'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Леонтьев
76'
Замена
Е. Стешин
️️️️
Н. Покидышев
76'
76'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Жамалетдинов
61'
Замена
А. Симонян
️️️️
И. Гелоян
Замена
П. Кузнецов
️️️️
И. Соколов
61'
59'
Желтая карточка
И. Гелоян
Желтая карточка
Е. Осипов
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-4-1
95
Вамбольт
28
Семенов
17
Покидышев
19
Осипов
29
Хитяев
92
Емельянов
5
Зинков
52
Леонтьев
15
Самойлов
32
Соколов
32
Кулишев
4-3-1-2
98
Имамов
17
Фомин
15
Сосранов
3
Иваньков
5
Мусалов
40
Бавин
10
Петров
18
Мирошниченко
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
29
Шарль
15
Самойлов
28
Семейкин
28
Семейкин
15
Самойлов
17
Покидышев
76
Стешин
76
Стешин
17
Покидышев
52
Леонтьев
7
Чуканов
7
Чуканов
52
Леонтьев
32
Соколов
78
Кузнецов
78
Кузнецов
32
Соколов
40
Бавин
38
Алейников
38
Алейников
40
Бавин
10
Гелоян
10
Симонян
10
Симонян
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
9
Алиев
9
Алиев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
72
Андрей Батютин
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
72
Андрей Батютин
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Максим Белокур (Находка)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
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