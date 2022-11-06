Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 06 ноября 2022
СКА-Хабаровск
06.11.2022, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
76'
Т. Жамалетдинов
81'
А. Натхо
83'
А. Иваньков
53'
И. Грузнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Замена
А. Анисимов
️️️️
Т. Жамалетдинов
89'
88'
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Кулишев
ГОЛ! 3:1!
А. Иваньков
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Натхо
81'
Замена
Д. Левицкий
️️️️
Д. Стародуб
77'
ГОЛ! 1:1!
Т. Жамалетдинов
76'
Замена
А. Натхо
️️️️
Ю. Бавин
76'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
74'
67'
Замена
Е. Стешин
️️️️
И. Грузнов
Замена
Я. Шарль
️️️️
С. Алиев
60'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Адили
60'
53'
ГОЛ! 0:1!
И. Грузнов
46'
Замена
И. Соколов
️️️️
А. Савинов
46'
Замена
А. Хитяев
️️️️
Р. Емельянов
Желтая карточка
М. Адили
45'
36'
Желтая карточка
А. Савинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
3-2-3-2
98
Имамов
85
Адили
96
Рукас
3
Иваньков
5
Мусалов
11
Стародуб
18
Мирошниченко
10
Петров
40
Бавин
75
Жамалетдинов
9
Алиев
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
3
Петрунин
17
Покидышев
28
Семенов
92
Емельянов
15
Самойлов
5
Зинков
32
Кулишев
10
Савинов
72
Батютин
36
Грузнов
85
Адили
10
Гелоян
10
Гелоян
85
Адили
9
Алиев
29
Шарль
29
Шарль
9
Алиев
40
Бавин
20
Натхо
20
Натхо
40
Бавин
11
Стародуб
11
Левицкий
11
Левицкий
11
Стародуб
75
Жамалетдинов
17
Анисимов
17
Анисимов
75
Жамалетдинов
92
Емельянов
29
Хитяев
29
Хитяев
92
Емельянов
10
Савинов
32
Соколов
32
Соколов
10
Савинов
36
Грузнов
76
Стешин
76
Стешин
36
Грузнов
32
Кулишев
7
Разборов
7
Разборов
32
Кулишев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
55
Игорь Турсунов
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роман Шаронов
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
55
Игорь Турсунов
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Шинник
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+