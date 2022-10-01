Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - СКА-Хабаровск
Волга - СКА-Хабаровск: обзор матча 01 октября 2022
Волга
01.10.2022, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Р. Махмутов
90'
+4
83'
Замена
А. Натхо
️️️️
М. Гащенков
Замена
Г. Паскин
️️️️
Д. Арсентьев
80'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Т. Джикия
69'
68'
Замена
А. Иваньков
️️️️
Т. Рукас
67'
Желтая карточка
С. Алиев
67'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
М. Мусалов
62'
Замена
С. Алиев
️️️️
И. Турсунов
55'
Желтая карточка
И. Турсунов
Замена
И. Максименков
️️️️
Ч. Магомадов
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Герюгов
46'
42'
Желтая карточка
М. Мусалов
Желтая карточка
Т. Джикия
40'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Д. Рахманов
38'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
20'
Желтая карточка
Д. Рахманов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Волга
1
Семен Морозов
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
АП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Климович
23
Абазов
30
Хабибуллин
95
Магомадов
7
Герюгов
41
Сапета
22
Рахманов
7
Арсентьев
8
Рахманов
37
Воронин
89
Джикия
4-4-2
1
Помазан
5
Мусалов
17
Фомин
96
Рукас
11
Левицкий
77
Гащенков
10
Петров
40
Бавин
18
Мирошниченко
29
Шарль
55
Турсунов
22
Рахманов
23
Махмутов
23
Махмутов
22
Рахманов
95
Магомадов
5
Максименков
5
Максименков
95
Магомадов
7
Герюгов
5
Морозов
5
Морозов
7
Герюгов
89
Джикия
22
Ефремов
22
Ефремов
89
Джикия
7
Арсентьев
87
Паскин
87
Паскин
7
Арсентьев
55
Турсунов
9
Алиев
9
Алиев
55
Турсунов
96
Рукас
3
Иваньков
3
Иваньков
96
Рукас
5
Мусалов
11
Стародуб
11
Стародуб
5
Мусалов
77
Гащенков
20
Натхо
20
Натхо
77
Гащенков
Остались в запасе
Волга
СКА-Хабаровск
2
Александр Гапечкин
ПЗ
1
Семен Морозов
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
11
Максим Дмитриев
ЦФ
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
2
Александр Гапечкин
ПЗ
1
Семен Морозов
ВР
73
Денис Еремеев
ВР
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Остались в запасе
11
Максим Дмитриев
ЦФ
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Волга - СКА-Хабаровск
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Даниил Шеметов (Ульяновск)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Волга
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+