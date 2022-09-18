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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 сентября 2022
Нефтехимик
18.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Замена
Б. Зорин
️️️️
В. Галиулин
88'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
И. Школик
88'
72'
Замена
И. Муминов
️️️️
Н. Мирошниченко
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Барсов
61'
55'
Замена
А. Иваньков
️️️️
Д. Фомин
Замена
М. Лайкин
️️️️
Д. Хубаев
46'
Желтая карточка
В. Галиулин
42'
Желтая карточка
Д. Хубаев
39'
34'
Желтая карточка
Т. Рукас
Желтая карточка
И. Школик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
4-1-3-2
96
Обухов
17
Котов
44
Калугин
12
Ширяев
21
Бердников
5
Москвичев
21
Галиулин
20
Школик
2
Хубаев
14
Барсов
25
Уридия
4-1-4-1
1
Сугробов
5
Мусалов
17
Фомин
96
Рукас
11
Левицкий
38
Алейников
77
Гащенков
18
Мирошниченко
40
Бавин
10
Петров
55
Турсунов
21
Галиулин
5
Зорин
5
Зорин
21
Галиулин
2
Хубаев
83
Лайкин
83
Лайкин
2
Хубаев
14
Барсов
11
Терехов
11
Терехов
14
Барсов
20
Школик
10
Янушковский
10
Янушковский
20
Школик
17
Фомин
3
Иваньков
3
Иваньков
17
Фомин
18
Мирошниченко
27
Муминов
27
Муминов
18
Мирошниченко
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
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