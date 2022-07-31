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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Краснодар-2
СКА-Хабаровск - Краснодар-2: обзор матча 31 июля 2022
СКА-Хабаровск
31.07.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар-2
71'
В. Самко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Краснодар-2
90'
+1
Замена
М. Берснев
️️️️
В. Самко
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
87'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Т. Рукас
84'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
Р. Сосранов
80'
Замена
С. Алиев
️️️️
М. Гащенков
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
В. Самко
Вторая желтая
И. Муминов
67'
57'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Г. Жилкин
Замена
А. Орлов
️️️️
К. Климов
46'
Желтая карточка
И. Муминов
44'
Желтая карточка
В. Алейников
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Дмитрий Стародуб
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
88
Иван Тарасов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
91
Степан Комар
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Сугробов
17
Фомин
96
Рукас
15
Сосранов
38
Алейников
11
Стародуб
77
Гащенков
27
Муминов
10
Гелоян
55
Турсунов
90
Климов
4-1-2-3
26
Гришин
44
Исаенко
35
Гайворонский
44
Сухорученко
28
Жилкин
88
Кратков
18
Ндука
17
Кокоев
11
Апеков
11
Ознобихин
70
Самко
15
Сосранов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
15
Сосранов
90
Климов
24
Орлов
24
Орлов
90
Климов
77
Гащенков
9
Алиев
9
Алиев
77
Гащенков
96
Рукас
17
Анисимов
17
Анисимов
96
Рукас
28
Жилкин
32
Пивоваров
32
Пивоваров
28
Жилкин
70
Самко
90
Берснев
90
Берснев
70
Самко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
88
Иван Тарасов
ПВ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
9
Омар Попов
ЦФ
35
Роман Сафронов
ВР
19
Никита Плотников
ОП
91
Степан Комар
ЛЗ
10
Кирилл Богданец
ПВ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
88
Иван Тарасов
ПВ
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
9
Омар Попов
ЦФ
35
Роман Сафронов
ВР
19
Никита Плотников
ОП
91
Степан Комар
ЛЗ
10
Кирилл Богданец
ПВ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Краснодар-2
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
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2 : 3
16.11.2024
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2 : 2
09.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Центральный
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