Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Рубин
СКА-Хабаровск - Рубин: обзор матча 09 октября 2022
СКА-Хабаровск
09.10.2022, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
62'
И. Петров (П)
11'
О. Иванов
89'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Рубин
90'
+2
Желтая карточка
Д. Фамейе
89'
ГОЛ! 1:2!
О. Иванов
83'
Замена
С. Бакаев
️️️️
И. Горбунов
81'
Желтая карточка
И. Горбунов
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Я. Шарль
77'
Замена
А. Натхо
️️️️
Ю. Бавин
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Петров
62'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
И. Турсунов
60'
46'
Замена
А. Попов
️️️️
Р. Безруков
Желтая карточка
И. Петров
45'
+3
32'
Желтая карточка
Д. Кабутов
20'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
А. Аднан
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-4-2
1
Помазан
5
Мусалов
17
Фомин
96
Рукас
11
Левицкий
18
Мирошниченко
40
Бавин
77
Гащенков
10
Петров
55
Турсунов
29
Шарль
4-4-1-1
31
Беленов
70
Кабутов
71
Самошников
14
Мартынович
6
Аднан
6
Апшацев
19
Иванов
23
Безруков
66
Дзагоев
17
Горбунов
7
Фамейе
40
Бавин
20
Натхо
20
Натхо
40
Бавин
29
Шарль
11
Стародуб
11
Стародуб
29
Шарль
55
Турсунов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
55
Турсунов
6
Аднан
27
Грицаенко
27
Грицаенко
6
Аднан
23
Безруков
18
Попов
18
Попов
23
Безруков
17
Горбунов
17
Бакаев
17
Бакаев
17
Горбунов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Рубин
98
Ислам Имамов
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча СКА-Хабаровск - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Рубин
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
10
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
Вчера, 22:47
2
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
Вчера, 22:47
2
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+