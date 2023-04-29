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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - СКА-Хабаровск
Рубин - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 апреля 2023
Рубин
29.04.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
19'
М. Апшацев
26'
М. Уридия
34'
И. Самошников
65'
Я. Шарль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - СКА-Хабаровск
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Д. Фамейе
88'
82'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Н. Мирошниченко
80'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Я. Шарль
80'
Замена
Д. Янов
️️️️
А. Анисимов
65'
ГОЛ! 3:1!
Я. Шарль
65'
Замена
М. Гащенков
️️️️
И. Петров
Замена
Д. Митков
️️️️
М. Уридия
63'
Замена
О. Иванов
️️️️
У. Рахмоналиев
58'
Желтая карточка
А. Грицаенко
46'
46'
Замена
Я. Шарль
️️️️
А. Симонян
42'
Желтая карточка
М. Мусалов
34'
Желтая карточка
А. Анисимов
ГОЛ! 3:0!
И. Самошников
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Апшацев
19'
4'
Желтая карточка
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-2-2
99
Дюпин
2
Тесленко
27
Грицаенко
14
Мартынович
71
Самошников
7
Рахмоналиев
70
Кабутов
21
Зотов
6
Апшацев
7
Фамейе
25
Уридия
4-1-3-1-1
98
Имамов
11
Стародуб
17
Фомин
3
Иваньков
5
Мусалов
17
Анисимов
10
Петров
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Симонян
9
Алиев
7
Фамейе
66
Дзагоев
66
Дзагоев
7
Фамейе
25
Уридия
45
Митков
45
Митков
25
Уридия
7
Рахмоналиев
19
Иванов
19
Иванов
7
Рахмоналиев
10
Симонян
29
Шарль
29
Шарль
10
Симонян
10
Петров
77
Гащенков
77
Гащенков
10
Петров
17
Анисимов
13
Янов
13
Янов
17
Анисимов
Шарль
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
Шарль
18
Мирошниченко
10
Гелоян
10
Гелоян
18
Мирошниченко
Остались в запасе
Рубин
СКА-Хабаровск
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Рубин - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Михаил Иванов (Кострома)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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