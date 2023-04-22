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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волга
СКА-Хабаровск - Волга: обзор матча 22 апреля 2023
СКА-Хабаровск
22.04.2023, суббота, 09:00
Россия. Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Волга
86'
Т. Жамалетдинов
15'
М. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Волга
90'
+3
Замена
Аллеф
️️️️
Б. Билалов
87'
Желтая карточка
А. Дашаев
ГОЛ! 1:1!
Т. Жамалетдинов
86'
84'
Желтая карточка
Г. Биток Стефен
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Мирошниченко
78'
Замена
Д. Левицкий
️️️️
М. Мусалов
77'
76'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Кубышкин
70'
Желтая карточка
К. Морозов
67'
Желтая карточка
Г. Паскин
63'
Желтая карточка
Е. Данилкин
62'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Д. Рахманов
61'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
М. Туре
46'
Замена
Г. Паскин
️️️️
Д. Рахманов
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Стародуб
46'
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Гонгапшев
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
В. Алейников
29'
Желтая карточка
А. Гонгапшев
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Туре
Желтая карточка
Д. Стародуб
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Волга
1
Андрей Климович
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
11
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Артем Симонян
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
87
Герман Паскин
АП
10
Никита Кирсанов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
3-3-3-1
98
Имамов
17
Фомин
3
Иваньков
96
Рукас
5
Мусалов
38
Алейников
11
Стародуб
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Петров
10
Гонгапшев
4-2-1-1-2
1
Климович
5
Кутин
4
Дашаев
15
Данилкин
13
Стефен
5
Морозов
13
Кубышкин
22
Рахманов
8
Рахманов
11
Туре
9
Билалов
18
Мирошниченко
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
18
Мирошниченко
5
Мусалов
11
Левицкий
11
Левицкий
5
Мусалов
11
Стародуб
9
Алиев
9
Алиев
11
Стародуб
10
Гонгапшев
10
Симонян
10
Симонян
10
Гонгапшев
38
Алейников
10
Гелоян
10
Гелоян
38
Алейников
22
Рахманов
87
Паскин
87
Паскин
22
Рахманов
8
Рахманов
37
Воронин
37
Воронин
8
Рахманов
11
Туре
10
Кирсанов
10
Кирсанов
11
Туре
13
Кубышкин
23
Махмутов
23
Махмутов
13
Кубышкин
9
Билалов
33
Аллеф
33
Аллеф
9
Билалов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волга
29
Яо Шарль
ЦФ
17
Андрей Анисимов
ОП
13
Данила Янов
АП
77
Михаил Гащенков
ЦП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
29
Яо Шарль
ЦФ
17
Андрей Анисимов
ОП
13
Данила Янов
АП
77
Михаил Гащенков
ЦП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волга
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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