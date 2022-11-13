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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 13 ноября 2022
СКА-Хабаровск
13.11.2022, воскресенье, 11:00
Россия. Первая лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
КАМАЗ
39'
Д. Стародуб
56'
М. Мусалов
65'
Д. Стародуб
87'
В. Пальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
90'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Пальцев
Замена
М. Гащенков
️️️️
И. Петров
79'
76'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
Ю. Кириллов
70'
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Шамкин
Замена
Д. Левицкий
️️️️
А. Иваньков
69'
ГОЛ! 3:0!
Д. Стародуб
65'
Желтая карточка
Д. Стародуб
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Мусалов
56'
Замена
С. Алиев
️️️️
И. Гелоян
56'
48'
Желтая карточка
А. Гаглоев
44'
Замена
В. Пальцев
️️️️
И. Бадртдинов
ГОЛ! 1:0!
Д. Стародуб
39'
Желтая карточка
И. Петров
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
3-2-3-1-1
98
Имамов
17
Фомин
96
Рукас
3
Иваньков
5
Мусалов
11
Стародуб
18
Мирошниченко
40
Бавин
10
Петров
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
3-4-3
71
Мамин
4
Абрамов
65
Толстопятов
20
Полюткин
97
Таликин
42
Кириллов
11
Гаглоев
96
Мохаммад
11
Бабаев
8
Шамкин
19
Бадртдинов
3
Иваньков
11
Левицкий
11
Левицкий
3
Иваньков
10
Петров
77
Гащенков
77
Гащенков
10
Петров
10
Гелоян
9
Алиев
9
Алиев
10
Гелоян
19
Бадртдинов
17
Пальцев
17
Пальцев
19
Бадртдинов
42
Кириллов
8
Тарасенко
8
Тарасенко
42
Кириллов
8
Шамкин
8
Серченков
8
Серченков
8
Шамкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Андрей Фисенко (Владивосток)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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