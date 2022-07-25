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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 июля 2022
КАМАЗ
25.07.2022, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
14'
Д. Шамкин
28'
Д. Таликин
71'
Д. Шамкин
22'
В. Алейников
84'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Н. Толстопятов
90'
+4
90'
+1
Вторая желтая
И. Петров
Замена
В. Свежов
️️️️
Ю. Кириллов
88'
84'
ГОЛ! 3:2!
С. Алиев
Замена
С. Серченков
️️️️
И. Голятов
82'
Замена
М. Казимир
️️️️
Д. Шамкин
82'
79'
Замена
С. Алиев
️️️️
В. Алейников
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Гаглоев
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Шамкин
71'
61'
Желтая карточка
И. Петров
55'
Желтая карточка
Д. Фомин
50'
Желтая карточка
К. Климов
Желтая карточка
В. Пальцев
50'
Замена
В. Пальцев
️️️️
Н. Кирсанов
46'
46'
Замена
К. Климов
️️️️
И. Муминов
ГОЛ! 2:1!
Д. Таликин
28'
Желтая карточка
Н. Кирсанов
24'
22'
ГОЛ! 1:1!
В. Алейников
ГОЛ! 1:0!
Д. Шамкин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
КАМАЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
74
Михаил Казимир
АП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
24
Алексей Орлов
ЦП
68
Иван Коршунов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-4-2-1
71
Мамин
20
Полюткин
65
Толстопятов
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
97
Таликин
11
Гаглоев
8
Шамкин
10
Кирсанов
17
Голятов
4-1-3-1-1
1
Сугробов
11
Стародуб
96
Рукас
15
Сосранов
17
Фомин
38
Алейников
77
Гащенков
10
Петров
27
Муминов
10
Гелоян
55
Турсунов
10
Кирсанов
17
Пальцев
17
Пальцев
10
Кирсанов
42
Кириллов
6
Свежов
6
Свежов
42
Кириллов
11
Гаглоев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
11
Гаглоев
8
Шамкин
74
Казимир
74
Казимир
8
Шамкин
17
Голятов
8
Серченков
8
Серченков
17
Голятов
38
Алейников
9
Алиев
9
Алиев
38
Алейников
27
Муминов
90
Климов
90
Климов
27
Муминов
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
96
Александр Смирнов
ЛЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Владлен Бабаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
3
Александр Иваньков
ЦЗ
98
Ислам Имамов
ВР
24
Алексей Орлов
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
68
Иван Коршунов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
96
Александр Смирнов
ЛЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Владлен Бабаев
АП
Остались в запасе
3
Александр Иваньков
ЦЗ
98
Ислам Имамов
ВР
24
Алексей Орлов
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
68
Иван Коршунов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
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