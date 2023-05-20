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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волгарь
СКА-Хабаровск - Волгарь: обзор матча 20 мая 2023
СКА-Хабаровск
20.05.2023, суббота, 09:00
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
59'
Я. Шарль
72'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Волгарь
Желтая карточка
И. Петров
86'
84'
Желтая карточка
Д. Козлов
73'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Носов
ГОЛ! 2:0!
А. Симонян
72'
72'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Я. Шарль
70'
64'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Липовой
64'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
Д. Ведерников
ГОЛ! 1:0!
Я. Шарль
59'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
С. Алиев
46'
Замена
А. Симонян
️️️️
И. Гелоян
46'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Ю. Бавин
46'
36'
Желтая карточка
К. Муллин
34'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Талалай
Желтая карточка
И. Гелоян
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Артем Симонян
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-3-1-2
98
Имамов
5
Мусалов
3
Иваньков
15
Сосранов
17
Фомин
10
Петров
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Гелоян
29
Шарль
9
Алиев
4-2-2-2
30
Саганович
3
Ведерников
69
Козлов
22
Хомуха
5
Гаврилович
7
Смирнов
8
Талалай
80
Царукян
9
Липовой
9
Муллин
11
Носов
29
Шарль
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
29
Шарль
9
Алиев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
9
Алиев
10
Гелоян
10
Симонян
10
Симонян
10
Гелоян
40
Бавин
77
Гащенков
77
Гащенков
40
Бавин
8
Талалай
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Талалай
3
Ведерников
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
3
Ведерников
9
Липовой
11
Брагин
11
Брагин
9
Липовой
9
Муллин
90
Делькин
90
Делькин
9
Муллин
11
Носов
17
Лесников
17
Лесников
11
Носов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волгарь
11
Денис Левицкий
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
13
Данила Янов
АП
38
Василий Алейников
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
96
Томас Рукас
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
11
Денис Левицкий
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
13
Данила Янов
АП
38
Василий Алейников
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
96
Томас Рукас
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Евгений Булатов (Каменск-Уральский)
Резервный судья:
Алексей Федотов (Великий Новгород)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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