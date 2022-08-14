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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 14 августа 2022
СКА-Хабаровск
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
49'
В. Алейников
60'
И. Петров (П)
89'
Д. Барков
90+2'
В. Лазарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
Желтая карточка
Н. Мирошниченко
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
В. Лазарев
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Барков
83'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Н. Радмановац
Замена
И. Муминов
️️️️
И. Петров
82'
64'
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Борисенко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Петров
60'
ГОЛ! 1:0!
В. Алейников
49'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Сухомлинов
36'
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
35'
Красная карточка
Д. Стародуб
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
8
Данила Сухомлинов
ПВ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
7
Кирилл Маляров
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
6
Максим Кузьмин
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
67
Владимир Козлов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
88
Иван Тарасов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сугробов
5
Мусалов
11
Стародуб
85
Адили
17
Фомин
38
Алейников
10
Петров
18
Мирошниченко
10
Гелоян
8
Сухомлинов
55
Турсунов
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Валиахметов
15
Пуцко
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
53
Казаев
4
Кленкин
90
Борисенко
6
Кузьмин
30
Гузина
8
Сухомлинов
17
Анисимов
17
Анисимов
8
Сухомлинов
10
Петров
27
Муминов
27
Муминов
10
Петров
26
Радмановац
77
Лазарев
77
Лазарев
26
Радмановац
90
Борисенко
86
Барков
86
Барков
90
Борисенко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
67
Владимир Козлов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
88
Иван Тарасов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
1
Евгений Латышонок
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
67
Владимир Козлов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
7
Михаил Наумов
ЛВ
88
Иван Тарасов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдиноа (Казань)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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