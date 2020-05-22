Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Свен Шипплок - статистика

Завершил карьеру
8 ноября 1988 (37), Ройтлинген
#22 | Нападающий
186 см | 84 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арминия
32
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
0 : 2
22.05.2021
Арминия
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Арминия
1 : 1
15.05.2021
Хоффенхайм
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
0 : 0
09.05.2021
Арминия
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
5 : 0
25.04.2021
Арминия
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1 : 0
20.04.2021
Шальке-04
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
0 : 0
17.04.2021
Арминия
70' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Арминия
1 : 0
09.04.2021
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0 : 1
19.03.2021
РБ Лейпциг
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1 : 2
14.03.2021
Арминия
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Арминия
0 : 2
10.03.2021
Вердер
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Арминия
0 : 0
07.03.2021
Унион
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 0
27.02.2021
Арминия
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Арминия
0 : 3
19.02.2021
Вольфсбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3 : 3
15.02.2021
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3 : 1
31.01.2021
Арминия
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1 : 5
23.01.2021
Айнтрахт
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Арминия
3 : 0
20.01.2021
Штутгарт
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0 : 0
16.01.2021
Арминия
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Арминия
1 : 0
10.01.2021
Герта
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Арминия
0 : 1
02.01.2021
Боруссия М
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0 : 1
19.12.2020
Арминия
71' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Арминия
0 : 1
16.12.2020
Аугсбург
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 0
12.12.2020
Арминия
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Арминия
2 : 1
05.12.2020
Майнц
1' - 79'
74'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
28.11.2020
Арминия
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Арминия
1 : 2
21.11.2020
Байер
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
5 : 0
07.11.2020
Арминия
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Арминия
0 : 2
31.10.2020
Боруссия Д
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.10.2020
Арминия
77' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Арминия
1 : 4
17.10.2020
Бавария
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
1 : 0
03.10.2020
Арминия
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Арминия
1 : 0
26.09.2020
Кельн
73' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.09.2020
Арминия
81' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+