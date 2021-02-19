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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Вольфсбург
Арминия - Вольфсбург: обзор матча 19 февраля 2021
Арминия
19.02.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
29'
Р. Штеффен
47'
Р. Штеффен
54'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Вольфсбург
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
89'
83'
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
83'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Лакруа
80'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Замена
Н. де Медина
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
75'
74'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
74'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Арнольд
74'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Штеффен
Замена
М. Окугава
️️️️
А. Фогльзаммер
60'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Доан
60'
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Влап
60'
54'
ГОЛ! 0:3!
М. Арнольд
Пас отдал
В. Вегхорст
47'
ГОЛ! 0:2!
Р. Штеффен
37'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Я. Герхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
14
Мичел Влап
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-2-2
1
Ортега
7
Лаурсен
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
24
Претль
6
Кунце
14
Влап
20
Доан
9
Фогльзаммер
9
Клоз
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
43
Мбабу
6
Отавио
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
7
Лаурсен
4
де Медина
4
де Медина
7
Лаурсен
9
Фогльзаммер
7
Окугава
7
Окугава
9
Фогльзаммер
20
Доан
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Доан
14
Влап
16
Кордова
16
Кордова
14
Влап
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
11
Штеффен
7
Брекало
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
5
Лакруа
5
Понграчич
5
Понграчич
5
Лакруа
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
26
Филипп
26
Филипп
27
Арнольд
Остались в запасе
Арминия
Вольфсбург
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
21
Джером Руссийон
ЛЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арминия - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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