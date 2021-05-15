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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Хоффенхайм
Арминия - Хоффенхайм: обзор матча 15 мая 2021
Арминия
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
23'
А. Фогльзаммер
5'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Хоффенхайм
90'
+3
Желтая карточка
М. Гачинович
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Доан
89'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
А. Майер
89'
Желтая карточка
А. Лукоки
85'
83'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
С. Адамян
Замена
С. Суку
️️️️
А. Фогльзаммер
79'
Замена
М. Хартель
️️️️
М. Окугава
79'
66'
Замена
К. Фогт
️️️️
К. Акпогума
63'
Замена
М. Йон
️️️️
Р. Сессеньон
62'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Р. Сков
ГОЛ! 1:1!
А. Фогльзаммер
23'
12'
Желтая карточка
С. Адамян
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
С. Адамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
38
Gabriel Haider
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ортега
24
Лукоки
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
24
Претль
10
Майер
7
Окугава
20
Доан
9
Фогльзаммер
9
Клоз
4-2-2-2
20
Пентке
3
Кадержабек
4
Пош
25
Акпогума
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
9
Бебу
24
Сков
27
Крамарич
22
Адамян
10
Майер
6
Кунце
6
Кунце
10
Майер
7
Окугава
10
Хартель
10
Хартель
7
Окугава
9
Фогльзаммер
14
Суку
14
Суку
9
Фогльзаммер
20
Доан
22
Шипплок
22
Шипплок
20
Доан
25
Акпогума
7
Фогт
7
Фогт
25
Акпогума
30
Сессеньон
24
Йон
24
Йон
30
Сессеньон
24
Сков
8
Гачинович
8
Гачинович
24
Сков
22
Адамян
10
Рюттер
10
Рюттер
22
Адамян
Остались в запасе
Арминия
Хоффенхайм
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
37
Лука Филипп
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
38
Gabriel Haider
ЦФ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
38
Gabriel Haider
ЦФ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Арминия - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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