Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - РБ Лейпциг
Арминия - РБ Лейпциг: обзор матча 19 марта 2021
Арминия
19.03.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
46'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - РБ Лейпциг
87'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
К. Кампль
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
86'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лукоки
86'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
С. Брюннер
86'
85'
Желтая карточка
К. Кампль
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Окугава
84'
Желтая карточка
С. Брюннер
83'
78'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
77'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
А. Айдара
Желтая карточка
А. Пипер
71'
69'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Э. Форсберг
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Влап
69'
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
14
Мичел Влап
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ортега
24
Лукоки
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
14
Влап
20
Доан
9
Клоз
3-1-3-2-1
25
Гулачи
4
Орбан
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
10
Адамс
44
Кампль
21
Айдара
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
28
Нкунку
24
Лукоки
7
Лаурсен
7
Лаурсен
24
Лукоки
27
Брюннер
27
Гебауэр
27
Гебауэр
27
Брюннер
7
Окугава
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Окугава
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
14
Влап
16
Кордова
16
Кордова
14
Влап
44
Кампль
20
Мукиэле
20
Мукиэле
44
Кампль
21
Айдара
39
Хенрикс
39
Хенрикс
21
Айдара
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
10
Форсберг
7
Хванг
7
Хванг
10
Форсберг
Остались в запасе
Арминия
РБ Лейпциг
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Арминия - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Новости команд
Все
Арминия
РБ Лейпциг
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+