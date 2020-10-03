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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Арминия
Вердер - Арминия: обзор матча 03 октября 2020
Вердер
03.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Арминия
27'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Арминия
90'
+5
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Желтая карточка
Й. Эггештайн
90'
+1
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
89'
89'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
Р. Доан
88'
Замена
Р. Ябо
️️️️
С. Суку
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
81'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Л. Биттенкурт
81'
Замена
К. Гросс
️️️️
Д. Классен
75'
Замена
Т. Чон
️️️️
Н. Фуллкруг
74'
71'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Кордова
71'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лукоки
52'
Желтая карточка
А. Лукоки
Желтая карточка
М. Фридль
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Ж. Мануэль Мбом
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
32
Фридль
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Мбом
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
9
Сарджент
10
Фуллкруг
4-1-3-2
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
24
Лукоки
24
Претль
14
Суку
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
9
Клоз
10
Фуллкруг
19
Чон
19
Чон
10
Фуллкруг
18
Классен
36
Гросс
36
Гросс
18
Классен
8
Мбом
4
Мойсандер
4
Мойсандер
8
Мбом
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
32
Биттенкурт
19
Эггештайн
19
Эггештайн
32
Биттенкурт
24
Лукоки
7
Лаурсен
7
Лаурсен
24
Лукоки
14
Суку
10
Ябо
10
Ябо
14
Суку
20
Доан
7
Эдмундссон
7
Эдмундссон
20
Доан
16
Кордова
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Кордова
Остались в запасе
Вердер
Арминия
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
31
Оскар Линнер
ВР
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
31
Оскар Линнер
ВР
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Вердер - Арминия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
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